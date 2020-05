My Hero Academia: in uscita un nuovo Funko Pop di Ingenium

Con la quarta stagione di My Hero Academia ormai conclusasi, una quinta già all'orizzonte e un manga che è nel pieno di uno degli archi più importanti degli ultimi tempi, possiamo dire, senza ombra di dubbio, che la storia ideata da Horikoshi attualmente gode di una fama senza precedenti.

Mentre i primi spoiler del capitolo 271 annunciano una nuova e mortale battaglia, la famosissima azienda americana Funko ha svelato la prossima figure della linea Pop! dedicata a My Hero Academia. Come si può vedere dal post pubblicato su Twitter dall'utente DisFunko, la statuetta rappresenterà uno dei personaggi principali della Classe 1-A, ovvero il rappresentate Tenya Iida nei panni del suo alter ego eroico Ingenium. Come da didascalia l'uscita sembrerebbe essere prevista per il mese di luglio nel pacchetto Pop e Tee.

Il costume sembra sia stato riprodotto davvero molto bene, dal casco fino ai propulsori sui polpacci. Sappiamo tutti come Iida sia un personaggio particolare, sempre molto rigido e controllato che forse stride un po' con le caratteristiche della sua unicità che gli permettono di sfrecciare a velocità considerevoli.

Nella quarta stagione appena conclusa, tra i vari avvenimenti che si sono accavallati, non c'è stato molto posto per Ingenium ma, con la quinta stagione, sicuramente avrà il tempo di ritagliarsi lo spazio giusto per sé, come potrà farlo nella versione cartacea.

Cosa ne pensi di questo Funko Pop dedicato a Iida? Ti piacerebbe comprarlo oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.