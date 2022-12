My Hero Academia, le uscite del manga durante le festività: ecco il calendario

Le festività natalizie stanno per coinvolgere anche il Giappone e il mondo dell'editoria che, a breve, inizierà a rallentare per un paio di settimane. Inevitabilmente anche i manga di Weekly Shonen Jump, proprio come My Hero Academia, riceveranno una battuta d'arresto per qualche tempo.

La pausa improvvisa di My Hero Academia, preannunciata da Kohei Horikoshi per motivi di salute, darà il via ad una serializzazione irregolare vittima però dello stop all'interno degli uffici di Shueisha per le festività. Il magazine di punta del colosso editoriale, Weekly Shonen Jump, per qualche settimana verrà pubblicato in maniera incostante secondo il calendario che vi riportiamo quanto segue:

pausa improvvisa 19 dicembre;

Capitolo 376 nella doppia uscita del 26 dicembre;

1 gennaio: pausa per festività;

Capitolo 377 nella doppia uscita del 7 gennaio;

14 gennaio: pausa per festività;

La serializzazione di Jump, dunque, dovrebbe tornare ad essere regolare dal 21 gennaio con i capitoli della rivista che torneranno ad essere pubblicati settimanalmente. In attesa del prossimo numero del manga di Horikoshi sensei, vi rimandiamo alle nostre teorie sul capitolo 376 d My Hero Academia. E voi, invece, cosa ne pensate dei piani di Shueisha con le rispettive pause a causa delle festività? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.