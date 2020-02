My Hero Academia: un utente immagina un tuta da combattimento stealth per Izuku Midoriya

My Hero Academia è una delle serie più famose al mondo, nonché la più vista in Italia secondo la recente classifica pubblicata da Crunchyroll. La popolarità dell'anime ha portato migliaia di fan a lavorare su omaggi di vario genere, tra cui quello che abbiamo deciso di mostrarvi oggi.

L'utente Reddit TurtleExplorer infatti, ha realizzato una meravigliosa fan art dedicata al protagonista dell'anime, cucendogli su misura una nuova tuta da combattimento un po' meno appariscente. Midoriya del resto è sempre stato al centro dell'attenzione durante gli eventi raccontati nella serie, finendo più volte in pericolo di vita per colpa del suo approccio imprudente ed impulsivo.

La tuta stealth apre nuove possibilità d'azione per lo studente della 1-A, e richiama per molti versi quella adottata dal supereroe Marvel Spider-Man. La grande capacità di movimento di Deku potrebbe effettivamente permettere un approccio di questo genere, specie considerando le nuove abilità che il ragazzo apprenderà con l'avanzare della storia. A differenza di All Might infatti, Deku ha parzialmente rinunciato al focus sulla forza bruta, concentrandosi maggiormente su mobilità e tecnica.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il completo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è recentemente stato trasmesso l'episodio 18 di My Hero Academia e che la prossima puntata sarà disponibile da sabato 22 febbraio 2020.