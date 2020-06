My Hero Academia: il vantaggio di Deku nei confronti di Shigaraki

Dopo aver acquisito una serie inedita di Quirk, Shigaraki Tomura sembra non essere ancora pago del suo potere. L'ultimo capitolo di My Hero Academia si è focalizzato sul suo prossimo obiettivo, il One For All.

La suggestione del villain si è sviluppata durante lo scontro con Endeavor. Quest'ultimo si è immediatamente lanciato all'attacco assestando dei potenti colpi di fuoco, ed è proprio in questa circostanza che Shigaraki ha sfoggiato una delle sue nuove capacità, la rigenerazione.

Tomura accusa diversi colpi dal suo avversario ma non sembra esserne intimorito, nella sua testa balena l'idea di compiere un ulteriore passo verso la forza più assoluta, e quindi di impadronirsi del Quirk che neanche All For One è mai riuscito a conquistare.

Perciò utilizza il Quirk "Ricerca", precedentemente stappato all'eroina Ragdoll da parte del suo maestro, e riesce a visualizzare nel suo campo visivo la posizione di Deku. Pare che i due, ora, siano legati da una sorta di comunicazione senziente.

Midoriya si accorge del piano di Shigaraki e si dà alla fuga in un territorio privo di civili, così da impedire al suo nemico di commettere un'ennesima strage. Ad accompagnarlo c'è anche Bakugo, il quale è perfettamente cosciente del Quirk di Deku e dell'importanza di preservarlo.

Lo scoglio che Shigaraki dovrà superare è il medesimo che a suo tempo aveva negato ad All For One l'ottenimento del potere. Il Quirk di All Might, ora di Deku, può essere trasmesso soltanto per volontà del suo possessore, e per quello che ne sappiamo l'All For One non è in grado di valicare questa prerogativa.

Quali colpi di scena vi aspettate per i prossimi capitoli? Diteci la vostra qui sotto nei commenti.

