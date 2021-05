My Hero Academia: un vecchio antagonista pare essere in condizioni terribili

Il War Arc ha cambiato per sempre la società degli eroi, dando una svolta decisamente più dark a My Hero Academia, che ha ora dei toni più maturi. Mentre Deku cerca di farsi strada come eroe solitario, viene attaccato da una misteriosa villain, accompagnata da un pericoloso antagonista che avevamo già conosciuto in precedenza.

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia è stato rivelato il piano degli Heroes: usare Deku come esca per attirare in trappola All For One e i suoi uomini. Tuttavia, è Midoriya a cadere nell'imboscata dei villain. Improvvisamente, l'auto su cui viaggiava All Might è stata colpita da una granata e allo stesso tempo il suo erede è stato bersagliato dai colpi di un cecchino.

La nuova villain, che si fa chiamare Lady Nagant e che si ispira ad Harley Quinn di Batman, è però accompagnata da una vecchia conoscenza: Kai Chisaki, ossia Overhaul. Antagonista principale dell'arco dello Shie Hassaikai, Chisaki fu sconfitto da Midoriya, aiutato dalla piccola Eri. Prima di essere spedito in prigione, però, le sue braccia furono vittima della furia di Tomura Shigaraki.

In seguito a quell'evento, pare che Overhaul abbia completamente perso la ragione, divenendo quasi un automa privo di alcuna personalità. Sebbene si trovi in queste condizioni, Lady Nagant ha deciso di liberarlo dalla prigionia e di portarlo con sé. Ma per quale motivo?



"Ha alcune rotelle allentante, ma ho pensato che possa tornare utile, in qualche modo. È un'altra vittima di questa società di eroi malvagi", afferma Lady Nagant in una delle tavole del manga. Overhaul riuscirà a tornare in sé? In tal caso, deciderà di attaccare Deku oppure Shigaraki? In attesa di scoprirlo, ecco spoiler e immagini su My Hero Academia 313.