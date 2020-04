My Hero Academia: un vecchio nemico di Endeavor torna nell'ultimo capitolo del manga

Il capitolo 269 di My Hero Academia ha tenuto i fan dell'opera incollati allo schermo dalla prima all'ultima pagina, mettendo in scena quella che sembrerebbe davvero essere la resa dei conti finale tra eroi e villain. L'ultima uscita ha poi introdotto, tra le altre cose, una nuova sfida per Endeavor, rievocando non casualmente uno scontro passato.

Il numero uno ha salvato l'eroina Mirko nel corso del capitolo 268 di My Hero Academia, riuscendo a tirarla fuori da una situazione spinosa e iniziando la cauterizzazione di alcune ferite apparentemente mortali. Lo scontro con i Nomu è costato un braccio alla numero cinque del ranking, ma il tempestivo intervento di Endeavor sembrerebbe essere stato sufficiente per salvarle la vita.

Il nuovo Simbolo della Pace però viene inaspettatamente attaccato da un altro High End, simile a quello che tempo prima riuscì a sconfiggere con l'aiuto di Hawk. Endeavor è ora con le spalle al muro: di fronte a sé ha un'avversario dal potenziale combattivo incredibilmente alto, mentre alle sue spalle c'è un'eroina con urgente bisogno di cure. Gli altri eroi sono momentaneamente occupati con la situazione Shigaraki, dunque il numero uno dovrà riuscire a cavarsela da solo, affrontando una copia del mostro che tempo prima lo ferì gravemente al volto.

