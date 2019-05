My Hero Academia: vediamo una bellissima Tsuyu dall'autore di Vita da Yamcha

Dragon Garow Lee è diventato di recente molto popolare grazie al suo lavoro Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha, serie spin-off pubblicata sulla rivista giapponese Jump Plus. L'artista inoltre, è noto per condividere regolarmente sui suoi profili social, molte fan art legate a diversi franchise legati a mondi manga, anime e videogiochi.

Come potete quindi ammirare nel fantastico disegno in fondo alla notizia, Dragon Garow Lee ha questa volta omaggiato due personaggi femminili provenienti da due serie molto differenti. La prima, partendo da sinistra è Maya Fey, assistente dell'avvocato Phoenix Wright nella serie videoludica Ace Attorney.

La secondo invece si tratta di Tsuyu Asui, l'eroina con le caratteristiche da rana della serie My Hero Academia. Il motivo per cui l'artista pare aver disegnato questi due personaggi, apparentemente non collegati in nessun modo l'uno con l'altro, sia il volerli mettere a confronto. Pare infatti che l'artista suggerisca che il disegno di Froppy sia in qualche modo simile a quello Maya Fey e viceversa. In ogni caso, sarebbe bello poter vedere altri disegni legati a questi due franchise realizzati da Dragon Garow Lee.

Di recente, abbiamo potuto assistere ad una simpatica illustrazione di My Hero Academia traformato in Star Wars, mentre, per i gli appassioni, è in arrivo una nuova action figure dedicata a Red Riot.