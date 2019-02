My Hero Academia: vediamo come saranno All Might ed Endeavor nello spettacolo teatrale

Continuano ad arrivare aggiornamenti per quanto riguarda My Hero Academia: The "Ultra" Stage, lo spettacolo teatrale ispirato al manga creato da Kohei Horikoshi. Oggi vi proponiamo quelle che saranno le versioni di All Might, Endeavor e altri Pro Hero nel nostro mondo reale una volta saliti sul palcoscenico.

My Hero Academia ha rapidamente scalato le classifiche dei manga più apprezzati dell'attuale panorama mondiale, e lo stesso ha fatto la sua trasposizione animata, che ha riscosso un successo enorme in tutte e tre le stagioni fino ad ora trasmesse, con la quarta che siamo sicuri ripeterà facilmente il risultato. Risulta quindi naturale che, in Giappone, si stia cercando di declinare il franchise in ogni forma possibile all'interno della cultura di massa.

Nella terra del Sol Levante questo significa anche mettere in scena uno spettacolo teatrale. Vi abbiamo quindi raccontato nelle scorse settimane dell'organizzazione di My Hero Academia: The "Ultra" Stage, la messa in scena che andrà a calcare i palcoscenici di Tokyo (dal 12 al 21 aprile 2019) e di Osaka ( dal 26 al 29 aprile), seguendo anche il processo di casting e le prime immagini che trapelavano.

Oggi è giunto il momento di mostrare le versioni teatrali, e quindi interpretate da attori in carne ed ossa (con tanto di costume e parrucche eccentriche), di alcuni dei personaggi più potenti, apprezzati ed importanti dell'intero universo creato da Kohei Horikoshi: stiamo parlando di All Might (Hiroaki Iwanaga), sia nella versione possente che in quella scheletrica, Aizawa (Yuusuke Seto), Endeavor (Yuusue Ueda), Present Mic (Yuuki Okamoto) e Tomura Shigaraki (Raita).

Potete vedere tutte le immagini relative ai personaggi citati nel paragrafo precedente grazie al post che vi riportiamo in calce alla presente notizia, pubblicato su Twitter dall'utente Twitter Your Anime Guy. Ricordiamo che a dirigere My Hero Academia: The "Ultra" Stage ci sarà Tsuneyasu Motoyoshi, con l'aiuto di Hideyuki Nishimori, che si sta occupando di scrivere la sceneggiatura, mentre Shunsuke Wada andrà a comporre e a orchestrare tutta la parte musicale; infine Umebō curerà la componente coreografica dello spettacolo.