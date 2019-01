My Hero Academia: vediamo cosa ci riserva il volume 22 del manga

I volumi dei manga giapponesi sono spesso ricchi di extra e piccole chicche che, nella pubblicazione originale su rivista, sono spesso assenti, proprio per creare un senso di esclusività al volume. Ciò accade naturalmente anche per My Hero Academia che, con l'arrivo del volume 22 del manga, ha nuovi contenuti inediti da mostrare.

Le immagini che potete vedere in calce alla notizia, tra Twitter e Reddit, ci danno una breve panoramica di alcune delle features presenti nel nuovo volume di My Hero Academia. La copertina l'abbiamo già potuta vedere nei giorni scorsi, con Deku, Todoroki, Bakugou, Yaoyorozu, Kendo e Tetsutetsu che si trovano sul fronte della copertina, mentre il retro è dedicato esclusivamente ai membri della classe B. Sulla costina possiamo vedere l'immagine di Hanta Sero, che dovrebbe così chiudere tutti i ragazzi della classe A e dare quindi inizio alla presenza di nuovi personaggi sul bordo volume.

L'illustrazione della prima pagina del volume è dedicata invece all'eroina professionista Mount Lady, mostrata in tutta la sua enorme altezza. Si passa poi al riepilogo della storia di My Hero Academia con una pagina doppia che mostra diversi personaggi di secondo piano e che non appaiono da un po' di capitoli, come le Pussycats, Bubblegum e altre eroine professioniste. L'ultima pagina extra che è stata svelata è l'indice, che ci mostra come nel volume siano presenti ben 12 capitoli, molti di più della media di 9 dei volumi di Shonen Jump, in virtù anche del fatto che l'autore Horikoshi ha, negli ultimi capitoli, scritto meno pagine del solito.

Per vedere il volume in Italia probabilmente ci vorrà un altro anno, ma intanto Star Comics ha pubblicato proprio a inizio gennaio il diciassettesimo volume di My Hero Academia, con protagonista Mirio Togata.