My Hero Academia: vediamo un cosplay al femminile dedicato a Eraserhead

Tra i numerosissimi personaggi apparsi all'interno di My Hero Academia, Eraserhead è indubbiamente una delle personalità che più di chiunque altro ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan, vuoi per il suo affascinante aspetto, vuoi per il suo modo di fare sempre pragmatico e dai tratti quasi inquietanti.

Ebbene, proprio nel corso di queste ultime ore, l'utente Instagram Sarahndipity ha pubblicato il suo personale cosplay al femminile del nostro hero preferito, il cui ottimo risultato finale è visionabile a fondo news.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.

L'opera ha saputo riscuotere un grande successo che ha portato a un'esplosione del franchise, risultati che hanno convito alla realizzazione di un anime dedicato - di cui è attualmente attesa la quarta stagione - e di una lunga serie di prodotti a tema.