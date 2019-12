My Hero Academia: vediamo questo cosplay al femminile di Deku che ci augura Buone Feste!

Il 2019 è stato un anno grandioso per My Hero Academia forte del successo dell'anime, arrivato alla quarta stagione in onda in questi giorni, del manga e del secondo film uscito attualmente in Giappone. Per festeggiare il periodo natalizio, diamo un sguardo a questo cosplay al femminile di Deku.

Izuku Midoriya, il protagonista di My Hero Academia, spicca per il suo carattere fortemente umano. Ha coraggio, ha un animo nobile ed altruista, ma è anche pieno di dubbi ed insicurezze che si riflettono nel suo comportamento all'interno della storia. Questo contrasto lo rende un personaggio efficace, che funziona proprio in merito a quest'umanità che l'autore, Kohei Horikoshi, ha saputo infondergli. Deku è un protagonista credibile all'interno di uno shonen ed è anche la ricetta del successo dell'opera. La cosplayer @heartlessaquarius (potete vedere il suo profilo Instagram in calce alla notizia) ci ha fornito una versione speciale al femminile di Midoriya, con un tocco natalizio, che ha saputo cogliere l'essenza del personaggio, che contrasta nei modi di questa cosplayer di Bakugo in linea con l'irruenza dell'amico-rivale di Deku.

Nel mentre, il nuovo lungometraggio dedicato alle avventure dei nostri eroi in erba preferiti è arrivato in Giappone. Gli incassi di My Hero Academia: Heroes Rising stanno andando bene e non vediamo l'ora di vederlo, visto che ha commosso lo stesso Horikoshi