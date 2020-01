My Hero Academia: vediamo questo cosplay al femminile di Stain

My Hero Academia non ha solamente personaggi buoni per cui tifare ed appassionarsi, ma ha anche degli ottimi cattivi (o villain) che sono entrati nei cuori dei fan. Uno dei più memorabili è Stain, l'assassino di eroi. Vediamo adesso questo cosplay al femminile del personaggio.

Riesce difficile immaginare Stain in versione femminile visto l'aspetto non proprio attraente del personaggio, che ricorda un pò un morto vivente, una specie di inquietante zombie. Eppure questa versione al femminile è davvero bellissima. La cosplayer Peteylark ha condiviso sul suo profilo instagram questa nuova versione del villain, fornendo una versione alternativa al personaggio. L'effetto è davvero riuscito perchè, nonostante la bellezza della cosplayer, riesce a trasmettere l'inquietudine del personaggio a cui è ispirato il cosplay.

Del resto Stain è davvero un villain atipico rispetto alla nutrita galleria di cattivi che popolano il manga del sensei Horikoshi, infatti l'assassino di eroi attacca solo gli eroi accusati di "perseguire il proprio guadagno personale" e di non essere realmente ispirati a fare del bene per gli altri in maniera disinteressata. Una sorta di giustiziere dai comportamenti deviati, in pratica. Nel mentre arrivati al capitolo 258 di My Hero Academia siamo ad una svolta. Ormai potrebbe essere prossimo lo scontro tra gli Heroes e i Villain di Shigaraki. Sicuramente la battaglia che imperverserà sarà quella decisiva. Ultimamente, inoltre, si parla di un possibile nuovo spin off di My Hero Academia.