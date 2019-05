My Hero Academia: vediamo alcuni fantastici disegni del character designer della serie

Mentre l'attesa per quarta stagione di My Hero Academia, arrivo il prossimo autunno, può sembrare eterna, di recente, lo studio alle spalle della serie sta lavorando ad un nuovo film originale. Nel frattempo, il character designer della serie animata ha partecipato ad un evento di disegno dal vivo, da cui sono usciti artwork di grande qualità.

Stiamo parlando di Umakoshi, cinquantenne character designer che ha lavorato di recente alla serie animata di My Hero Academia, che pochi giorni fa ha partecipato ad un evento a Machi Asobi, nella prefettura di Tokushima, per pubblicizzare il suo primo volume contenente le animazioni chiave di alcune serie per cui ha lavorato, tra cui My Hero Academia, Ojamajo Doremi e HeartCatch PreCure!.

Nei post e nell'immagine che trovate in fondo alla notizia, è possibile ammirare alcuni dei fantastici disegni che ha realizzato durante l'evento. In particolare troviamo alcuni dei personaggi principali della serie di Horikoshi, tra cui il protagonista Deku, All Might e Tsuyu. È possibile vedere anche una bellissima illustrazione colorata. Infine, insieme alla copertina del libro di Umakoshi è presente anche un suo recente post di Twitter in cui ha dichiarato di aver acquistato il volume 23 di My Hero Academia, arrivato nelle fumetterie giapponesi lo scorso 2 maggio.

Inoltre, per gli appassionati di action figure, Funimation ha svelato un Funko alto due metri di All Might.