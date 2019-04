My Hero Academia: vediamo un fantastico cosplay di Dabi a sesso invertito!

Il fandom di My Hero Academia si sta rivelando sempre più forte e presente nell'omaggiare la serie di Kōhei Horikoshi. Tra fan art e cosplay, sta diventando sempre più comune la pratica del genderbend, che vede i personaggi della serie reinterpretati a sesso opposto a quello originale. Questa volta, è toccato al villain Dabi. Ma vediamo i dettagli!

Quando l'Unione dei Villan ha iniziato ad espandersi durante la seconda stagione dell'anime, i fan sono stati immediatamente attratti dalle nuove aggiunte. Solamente pochi giorni fa abbiamo potuto ammirare un delizioso cosplay di Himiko Toga. Un altro misterioso cattivo è sicuramente Dabi, che è riuscito a conquistare gli appassionati con il suo particolare design e le sue fiamme blu.

Ora, grazie al meraviglio lavoro della cosplayer Remy Domino, possiamo goderci un fantastico cosplay di Dabi in versione femminile. Nella foto che potete trovare in calce alla notizia, è possibile notare i tutti i fantastici dettagli del costume e del trucco. Il vestito è stato riadattato, ma nonostante ciò, mantiene lo spirito del personaggio e anche le bruciature sul viso sono state rese piuttosto bene.

La pratica del genderbend ha portato di recente, alla realizzazione di moltissime opere parecchio interessanti, come quella che immaginato tutti i protagonista di My Hero Academia sesso invertito. Vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata ai contenuti del volume 23 di My Hero Academia.