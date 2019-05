My Hero Academia: vediamo una nuova esplosiva action-figure di Bakugo!

L'anime di My Hero Academia è attualmente in pausa e sappiamo che riprenderà, con la quarta stagione, in prossimo ottobre. Nel mentre, l'autore del manga, Kōhei Horikoshi, continua a portare avanti la serie e nell'ultimo capitolo 229 ci ha mostrato il passato di Twice. Grazie al successo della serie, sono in arrivo nuove fantastiche action-figure.

Uno dei personaggi principali della serie più importanti è sicuramente Katsuki Bakugo. studente della Classe 1-A del Liceo Yuei, sappiamo essere un personaggio arrogante, violento, il cui atteggiamento ricorda quello di un teppista e apparendo quindi agli altri quasi un antieroe. Tuttavia, dopo certo avvenimento della storia, Bakugo ha avuto un'evoluzione, che aggiunta al suo Quirk esplosivo, lo rendono uno dei personaggi più interessanti.

Per tutti i fan dell'Hero, si Twitter è stata pubblicata, nel post che potete trovare in calce alla notizia, la prima foto del prototipo di una nuova action-figure dedicata al personaggio. La statua, prodotta dalla nota azienda giapponese Figma, mostra una certa qualità nonostante non si tratti ancora di un prodotto finito. Inoltre è possibile vedere che avrà le articolazioni mobili. Va infine sottolineata la colorazione dell'esplosione decisamente ben fatta. Tuttavia, non siamo ancora a conoscenza del prezzo e della data di disponibilità.

