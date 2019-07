My Hero Academia: vediamo il nuovo Funko Pop dedicato a Mirio

Mentre la pubblicazione della quarta stagione di My Hero Academia si fa sempre più vicina, nuovi e interessanti prodotti di merchandise continuano a presentarsi, il tutto al fine ultimo di sfruttare al 100% il successo riscosso dall'opera.

Ebbene, proprio nel corso di queste ultime ore, è stato ufficialmente annunciato che Chalice Collectibles rilascerà un'esclusivo Funko Pop - numero 611 - dedicato al personaggio di Mirio Togata, una notizia che saprà sicuramente fare la felicità di molti utenti. Proprio in questi ultimi giorni, inoltre, era stata presentata anche una nuova action figure dedicata a Kirishima.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.