My Hero Academia: vediamo un paio di Nike ispirate a Momo Yaoyourozu!

L'attesa per quarta stagione di My Hero Academia, in arrivo il prossimo ottobre 2019, è tanto e i fan della serie, per ingannare l'attesa, si cimentano nella realizzazione di diversi omaggi verso il manga di Horikoshi. Solamente pochi giorni fa abbiamo visto un paio di Nike dedicate a Todoroki, mentre ora, è il turno di Momo Yaoyourozu!

Quando si tratta di sneakers, gli appassionati sono sempre pronto a fare uno spazio nei loro armadi e i fan di anime e manga hanno iniziato ad esplorare altri modi, oltre ad illustrazioni e cosplay, per omaggiare le loro serie preferite. Da questa unione, sono nate queste fantastiche Nike dedicate a Momo, l'eroina di My Hero Academia.

Come potete vedere nell'immagine in fondo alla notizia pubblicato dall'utente Captain Durango, quest'ultimo ha continuato la sua missione di creare sneakers personalizzate a tema My Hero Academia. Le scarpe si abbinano perfettamente hai colori di Momo, mentre il modello di Nike utilizzate è lo Zoom KD11. La base della scarpa è rosso scuro, come il vestito dell'Hero, mentre i lacci bianco e le sezioni dorate, richiamano perfettamente il costume. Inoltre, sul tallone della scarpa è possibile cogliere un dettaglio legato all'accademia UA, che omaggia Momo come vice presidente della classe 1-A.

Tra il fandom di My Hero Academia sono molto comune lavori di gender bender e di recente abbiamo visto il protagonista Deku immaginato in versione femminile.