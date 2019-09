My Hero Academia: vediamo questo toccante momento tra Izuku e sua madre Inko

Abbiamo scoperto che il vero nome di un personaggio di My Hero Academia verrà svelato a breve, nel frattempo il capitolo 243 si rivela essere molto importante per il rapporto di Izuka con una persona a lui vicina.

La vita del giovane ragazzo è cambiata di punto in bianco, rendendolo protagonista di numerose, ma pericolose, avventure. Per questo non deve stupire la reazione della madre Inko quando si ritrova il figlio in casa: infatti mentre gli studenti della classe 1-A si preparano per i prossimi eventi possono ritornare per un breve periodo dalle loro famiglie a causa delle vacanze per il nuovo anno.

I due si commuovono dopo che Midoriya inizia a raccontare alla madre delle lettere che Eri ha iniziato a scrivergli, questo porta Inko a ricordarsi di quando anche suo figlio era piccolo e sognava di diventare come All Might. A causa della sua mancanza di poteri era la madre a doverlo difendere dai pericoli, ma ammette di essere molto più tranquilla adesso che è riuscito a diventare più sicuro di sé. Diversi fan hanno fatto notare che questa reazione è un passo in avanti per Inko, che ha imparato a fidarsi del figlio.

In attesa dei nuovi capitoli del manga vi lasciamo con questo bellissimo cosplay dedicato a Nejire di My Hero Academia.