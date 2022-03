My Hero Academia tra i più venduti dell'anno: la Top 10 del primo bimestre

Nonostante la fine sia sempre più in vista, My Hero Academia si conferma come una delle opere più popolari e apprezzate. Il battle shonen firmato Kohei Horikoshi, infatti, festeggia un nuovo, importante traguardo. Il manga è nella Top 10 dei più venduti di questa prima parte dell’anno!

Secondo un recente report, al 6 marzo 2022 My Hero Academia conta un totale di circa 1,7 milioni di copie vendute. Con questa cifra record, il manga si piazza al sesto posto della classifica dei più venduti del primo bimestre del 2022. A chi spetta il primato?

A grande sorpresa, non sono né l’eterno ONE PIECE, né Demon Slayer a guidare la classifica. Grazie alla spinta del lungometraggio anime prequel, con più di sei milioni di copie, il manga più venduto di questi primi mesi del 2022 è Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Tuttavia, Jujutsu Kaisen è attualmente in pausa, forse a causa di problemi di salute dell’autore. Se questa dovesse protrarsi nel tempo, Yuji Itadori potrebbe presto perdere la corona.

A succedergli, potrebbe essere Tokyo Revengers, che con oltre cinque milioni di copie è attualmente il secondo più venduto. Sul terzo gradino del podio è lotta tra ONE PIECE e Demon Slayer, con quest’ultimo che viene scalzato per un soffio. Alle spalle di My Hero Academia, si piazza Kaiju No. 8, di cui, in attesa della release italiana, Star Comics ha pubblicato gratuitamente il primo capitolo.