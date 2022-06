My Hero Academia: la vera debolezza di All For One in una teoria dei fan

Dopo appena una manciata di capitoli l’arco finale di My Hero Academia si sta rivelando intenso ed emozionante. La battaglia tra Shoto e Dabi ha rinvigorito le fila degli Heroes, dando però l’opportunità ad All For One di provocare direttamente Endeavor. Una teoria dei fan sembra però approfondire gli aspetti di un’enorme debolezza del Villain.

Il capitolo 355 di My Hero Academia ha mostrato il seguito del confronto tra All For One e Hawks, raggiunto e assistito dai giovani Heroes Tsukuyomi e Jiro. La situazione di vantaggio, considerata anche l’assenza di Endeavor, sembra protendere verso All For One, ma un dettaglio piuttosto importante, è il fatto che i Quirk al suo interno si sono ribellati dopo uno degli attacchi sonori di Kyoka.

Una scena che ha lasciato sbigottiti molti lettori, sia per l’inaspettata conseguenza che ha avuto la tecnica della ragazza su un Villain della caratura di All For One, sia per le possibili implicazioni di quanto avvenuto. Come sappiamo infatti il One For All contiene al suo interno le vestigia dei possessori passati, e questo potrebbe rivelarsi vero anche per l’All For One e per i Quirk rubati, considerando le origini comuni dei due poteri.

Una teoria avanzata dalla community riguarda la possibilità che l’urlo di Jiro abbia risvegliato i Quirk interi all’All For One, e questi potrebbero ribellarsi contro il Villain, causando una lotta interna che lo renderebbe più vulnerabile. Il ruolo di Heroes ancora apprendisti si sta rivelando più decisivo del previsto. Diteci voi cosa ne pensate di questa teoria lasciando un commento qui sotto.