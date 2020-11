My Hero Academia: la vera identità di Dabi rivelata in un terrificante cosplay

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha posto le basi per importanti cambiamenti per il personaggio di Endeavor, dell'intera famiglia Todoroki e potenzialmente della Hero Society, che è stata direttamente colpita dalle particolari rivelazioni fatte da Dabi. Il Villain si è infatti rivelato come il figlio abbandonato dell'attuale Numero 1.

Molti appassionati dell'opera di Horikoshi avevano ipotizzato che Dabi fosse in realtà legato a Shoto più di quanto non si sospettasse, e stando agli ultimi eventi avevano ragione. Si tratta comunque di un colpo devastante alla società, che potrebbe facilmente perdere la fiducia riposta negli Heroes dopo le informazioni riguardanti il comportamento di Endeavor nei confronti dei figli.

Il terribile piano di Dabi, ovvero Toya Todoroki, per distruggere la reputazione del padre e far crollare la struttura della Hero Society, sembra essere perfettamente riuscito, grazie anche a Skeptic che ha fatto in modo di trasmettere contemporaneamente in tutta la nazione un filmato pre registrato dello stesso Villain. Per omaggiare un personaggio così interessante e profondo, la fan @cahotic_carisma ha deciso di vestirne i panni, ma donandogli comunque un tocco per renderlo un vero Todoroki.

Come vedete nell'immagine in fondo alla pagina infatti, i capelli scuri di Dabi sono ora diventati prevalentemente bianchi, come quelli di sua madre Rei e suo fratello Shoto. Il risultato finale è un perfetto omaggio a Toya, che sappiamo sarà al centro anche del capitolo 291. Ricordiamo che il primo trailer di My Hero Academia 5 potrebbe arrivare presto, e vi lasciamo ai 5 segreti sul Quirk di Ochaco che forse non conoscete.