My Hero Academia: quanto hanno veramente in comune Midoriya e Shigaraki?

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia abbiamo visto scontri memorabili, che hanno coinvolto le due figure più importanti in tutta la struttura narrativa costruita da Kohei Horikoshi, Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, che l'autore stesso ha voluto legare in qualche modo sin dall'inizio del manga, e dei fan hanno individuato delle somiglianze.

Anche se probabilmente entrambi i personaggi detesterebbero un paragone con l'altro, è inevitabile considerare le loro vite abbastanza simili. Sia Deku che Shigaraki hanno avuto un'infanzia complicata e traumatica, il primo perché subiva continuamente prese in giro e fastidi da parte dei bulli, il secondo perché è stato cresciuto da All For One, dopo aver accidentalmente ucciso i suoi genitori.

Tuttavia la similitudine più evidente tra i due, è il loro legame con All Might e All For One. Sia Midoriya che Shigaraki vedono i loro rispettivi mentori come delle figure paterne, dalle quali sono state addestrate per ereditare i loro poteri, e diventare i nuovi Simbolo della Pace e Simbolo del Male.

Essendo ancora giovani i loro corpi non riescono però a gestire totalmente queste abilità, anche se, da quanto è stato mostrato nel capitolo 283, Deku sembra essere più predisposto ad usare il One For All di quanto lo sia il suo avversario con l'All For One.

Di sicuro Horikoshi ha voluto gestire la cosa in maniera sistematica, rendendo palese, ma non troppo, la somiglianza tra i due, evidenziata anche dal post che trovate in calce dove vengono riportate due tavole tratte dal manga in cui Deku e Shigaraki si trovano praticamente nella stessa posizione.

Ricordiamo che dopo gli ultimi eventi, Deku sembra essere diventato ancora più potente, e vi lasciamo alle nostre ipotesi sul futuro di My Hero Academia.