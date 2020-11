My Hero Academia: le vere intenzioni di Dabi e la distruzione della Hero Society

Il capitolo 290 di My Hero Academia ha sorpreso l'intera community affezionata all'opera di Kohei Horikoshi, rivelando non solo la vera identità di Dabi, personaggio rimasto nell'ombra per molto tempo, ma anche dettagli che renderebbero Endeavor una persona spregevole, e soprattutto un padre orribile.

Come molti fan avevano intuito, Dabi ha vissuto una vita segnata da momenti estremamente drammatici, e nell'ultimo capitolo è stato lo stesso Villain a rivelare al mondo intero il suo passato. Rivelandosi come il figlio "perduto" di Endeavor, Dabi ha raccontato i terribili trattamenti a cui il padre, attualmente l'Hero numero 1, lo ha sottoposto quando era ancora un bambino.

Grazie all'aiuto di Skeptic, che manda in onda su tutte le emittenti televisive della nazione un filmato pre registrato, Dabi, il cui nome era Toya, riesce a diffamare pubblicamente e ovunque suo padre, Enji Todoroki, incolpandolo delle egoistiche ambizioni che lo hanno portato ad usare i suoi figli come meri strumenti. Si tratta di un duro colpo, non solo per la famiglia Todoroki, ed Enji che resta paralizzato ascoltando le parole del figlio abbandonato, ma per l'intera Hero Society di cui Endeavor è attualmente il miglior rappresentante.

Nella confusione e nel caos che Gigantomachia e Shigaraki hanno causato, la fiducia del popolo nei confronti degli Hero potrebbe vacillare, e queste tremende rivelazioni potrebbero segnare un importante sviluppo nello scontro tra Heroes e Villains. Che conseguenze avranno queste parole? Vedremo uno scontro diretto tra i tre Todoroki? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto.

Ricordiamo che secondo alcuni il balletto di Dabi sarebbe un omaggio al Joker di Joaquin Phoenix, e vi lasciamo ad una fantastica figure di All Might.