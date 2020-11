My Hero Academia: la verità sull'oscuro passato di Hawks

L'attuale eroe numero due di My Hero Academia, Hawks, è uno dei personaggi più intriganti, intelligenti e calcolatori dell'intero franchise. Ma come svelato da Dabi, nasconde un oscuro segreto che potrebbe mettere fine alla sua carriera da Pro Hero.

In una trasmissione pubblica mandata in onda in tutto il Giappone, Dabi svela al mondo la sua vera identità. Ma l'aver mandato in rovina la reputazione di Endeavor non gli basta, il villain trascina giù dal piedistallo anche Hakws, l'Hero Number 2. Attraverso dei filmati modificati a puntino, l'eroe piumato viene dipinto come un vero mostro, uno spietato assassino che ha eliminato un uomo che stava solamente cercando di aiutare i suoi amici.



Nonostante le vere identità dei migliori eroi di My Hero Academia siano di pubblico dominio, quella di Hawks è tenuta sotto stretto segreto dalla Hero Public Safety Commision. Tuttavia, in qualche modo Dabi è venuto a conoscenza del vero nome di Hawks e di alcune sue informazioni ritenute top secret.

Oltre a rivelarne il nome completo, Keigo Takami, Dabi afferma che Hawks ha ucciso Best Jeanist e che l'istinto omicida è nelle sue vene. Difatti, il padre di Hawks era un rapinatore e un assassino, in altre parole un villain. A catturare l'uomo fu proprio Endeavor; forse è per questo che Hawks prova una forte ammirazione per l'eroe infiammato. Ma adesso le loro carriere sembrano essere andate in frantumi. Come ha fatto Dabi a entrare in possesso di queste informazioni? Una teoria su Endeavor sgomenta i fan di My Hero Academia. Dabi è come un re in un'epica illustrazione di My Hero Academia.