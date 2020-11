My Hero Academia: la verità dietro Toya Todoroki, figlio di Endeavor

La nomina di Number One Heroes ha reso Endeavor una persona più responsabile, finalmente libero dall'inseguire All Might. Ma nonostante i tentativi di redimersi dai peccati commessi nei confronti della sua famiglia, dal passato non si può scappare. E negli ultimi capitoli di My Hero Academia il suo amato figlio scomparso è tornato per tormentarlo.

Negli ultimi capitoli del manga, i lettori hanno finalmente scoperto l'atroce verità sulla famiglia Todoroki. Dabi ha rivelato al pubblico di My Hero Academia la verità sul padre di Hawks, oltre che la sua vera identità. Il villain ha affermato di essere Toya Todoroki, figlio di Endeavor ritenuto morto fino a poco prima.

Stando a quanto riportato nel capitolo 291, Toya morì in una fredda giornata invernale nei pressi di Sekoto Peak, dove si sarebbe dovuto allenare con suo padre. Ma il suo corpo non fu mai ritrovato. "Dicono che il suo fuoco abbia bruiato a più di 2000 gradi celsius. Il corpo non è mai stato trovato. Le sue ossa sono state ridotte in cenere e la corrente le ha disperse al vento. È stato trovato solamente un frammento della mascella", ha tristemente ricordato Endeavor.

Ma come è morto realmente Toya Todoroki? Secondo alcune teorie sarebbe rimasto coinvolto in un incendio incontrollato mentre si allenava segretamente in solitudine. Tuttavia, Dabi avrebbe anche potuto fingere il suo decesso per scappare dagli abusi di Endeavor. La questione è ancora avvolta da un alone di mistero, che molto probabilmente verrà scacciata nei prossimi capitoli del manga. Restando a tema genitori, chi è il padre di Midoriya? Ecco cosa sappiamo sul papà del protagonista di My Hero Academia. La rivelazione di Dabi potrebbe aver assegnato la vittoria ai suoi compagni. I villain sono i vincitori di questo arco narrativo di My Hero Academia.