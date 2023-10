My Hero Academia: il vero trio dell'anime va oltre la forza dei loro quirk

Come ogni shonen che si rispetti, anche My Hero Academia presenta il suo trio. Tuttavia, c'è un po' di confusione a riguardo: sebbene il franchise pubblicizzi la serie anime con i tre giovani eroi più forte dell'opera, ossia Izuku Midoriya, Shoto Todoroki e Bakugo Katsuki, qualcuno potrebbe dubitare della presenza di quest'ultimo nel trio.

Se volessimo considerare il trio principale della serie per la potenza dei suoi membri, allora è chiaro che Bakugo Katsuki meriti il suo posto all'interno. Tuttavia, considerando il fatto che My Hero Academia pone l'attenzione del pubblico sul cuore dei suoi personaggi e non sulla loro forza fisica, allora Ochaco Uraraka è il vero membro del trio.

Izuku Midoriya, alias Deku, è il personaggio principale non per la sua forza, bensì perché è dotato di un cuore da vero un eroe professionista. E' questo che ha ispirato All Might, il simbolo della pace, a concedergli One For All. Allo stesso modo, Ochako ha dimostrato più volte di avere un cuore puro: sin dalla prima volta che ha parlato personalmente con la Yuuei per far ammettere Deku nella prestigiosa scuola, a quando con il suo monologo in My Hero Academia 6 ha ispirato centinaia di persone.

Nella serie, Bakugo svolge un ruolo diverso: essendo il rivale più accanito di Deku è un po' il Vegeta di My Hero Academia. Bakugo e Vegeta sono migliorati come persone nel corso del tempo ma, nel caso di Kacchan, ha bisogno di qualcosa di più per rientrare nel trio principale insieme a Deku e Shoto Todoroki.

L'arco di redenzione di Bakugo ha visto quest'ultimo scusarsi sinceramente con il suo eterno rivale. Tuttavia, questo non basta per salvarlo completamente dal suo personaggio. Sicuramente ha ancora molto tempo per dimostrare al pubblico che anche lui è dotato di un cuore puro degno di un eroe professionista. E voi, cosa ne pensate?