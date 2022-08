My Hero Academia: il vero volto del male ha sfatato una teoria della community?

Nel corso degli anni, l'intricata narrazione di Kohei Horikoshi ha portato la community a dare vita ad alcune teorie che poi si sono rivelate fallaci. Una delle congetture più diffuse tra i fan di My Hero Academia potrebbe aver trovato una risposta nel capitolo 363.

Tra i dieci misteri di My Hero Academia vi è quello riguardante il padre di Izuku Midoriya, di cui non si sa nulla di concreto. Secondo le teorie dei più "complottisti", il papà di Deku non sarebbe altri che All For One e il capitolo 363 potrebbe aver spinto in questa direzione.

Le ultime pagine del capitolo citato riportano i lettori sul Monte Gunga, dove Endeavor e Hawks stanno ancora combattendo All For One. Il Simbolo della Paura, che ha sfruttato il Quirk di Eri attraverso gli esperimenti di Overhaul, è in piena fase di rigenerazione e nell'ultimo panel vediamo per la prima volta in assoluto il suo vero volto, senza respiratore e senza cicatrici.

Questa clamorosa rivelazione sul vero volto del male ha diviso il fandom tra chi pensa che tra i lineamenti del volto di All For One e Izuku non ci sia nulla in comune, e chi invece al contrario nota delle somiglianze evidenti.

Se i due non dovessero rivelarsi effettivamente padre e figlio, tra Midoriya e All For One potrebbe però esserci ugualmente un legame. Secondo un'altra teoria Deku non sarebbe nato senza Quirk, ma questo gli sarebbe stato sottratto alla nascita dal Dottor Garaki come dono nei confronti di All For One. Sul padre del protagonista di My Hero Academia non sappiamo ancora molto e solamente con l'avanzare della storia, ormai nel suo climax, scopriremo la verità sul suo conto. E secondo voi, All For One è davvero il papà biologico di Midroiya?