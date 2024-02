My Hero Academia, una versione malvagia di All Might è davvero una buona idea?

L'idea di un quarto film di My Hero Academia, a tutti gli effetti originale e canonico, ha entusiasmato non poco il pubblico, che non vedeva l'ora di assaporare nuovamente il franchise nato dalla mente di Kohei Horikoshi nelle sale cinematografiche. Tuttavia, il villain di questa nuova pellicola non è riuscito a a convincere i fan.

La trama di My Hero Academia You're Next si concentrerà su un fan sfegatato di All Might che, dopo aver visto quest'ultimo in televisione mentre pronunciava le fatidiche parole "sei il prossimo", si erge come erede del Simbolo della Pace. L'opera ha riunito talenti del calibro di Tensai Okamura, noto per essere stato il regista di Darker Than Black e Wolf's Rain, promettendo una pellicola di alta qualità, ma presenta un villain non altrettanto qualitatevole.

Il ricorso al "gemello malvagio" è stato già ampiamente affrontato in numerose serie anime e non solo, limitando l'originalità di My Hero Academia: You're Next. La scelta di un malvagio ispirato a All Might potrebbe risultare poco innovativo, specialmente quando confrontata con altri personaggi già ben sviluppati come Stain, Shigaraki Tomura o Himiko Toga.

Uno dei punti di forza - ma anche di debolezza - di My Hero Academia è il vasto mondo di eroi e cattivi in cui è immerso, molti dei quali hanno ancora la necessità di essere approfonditi: il film potrebbe aver perso l'occasione giusta per esplorare questi personaggi? Non ci resta che attendere il 2 agosto, data d'uscite del lungometraggio, per scoprire la trama completa di You're Next.