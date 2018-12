My Hero Academia: la versione teatrale di Mineta ha sorpreso i fan

Dopo l'annuncio di uno spettacolo teatrale basato sul manga My Hero Academia, intitolato My Hero Academia: The Ultra Stage, cominciano ad arrivare le prime immagini degli attori in costume. Tra gli appassionati ha riscosso particolare successo la versione nella vita reale del personaggio di Mineta. Vediamo il perché.

Negli scorsi giorni è stato ufficializzato che My Hero Academia, il manga ideato e disegnato da Kohei Horikoshi, avrà la sua prima versione live-action, più nello specifico nella forma di uno spettacolo teatrale. Ovviamente l'attenzione degli appassionati non poteva non soffermarsi sulle rappresentazioni nella vita reale dei personaggi.

Lo stesso Horikoshi ha affermato che, dopo un'iniziale titubanza dovuta al fatto di non aver mai pensato a quale potesse essere il risultato di un'operazione simile, il casting lo ha molto sorpreso e soddisfatto, lasciandogli una gran voglia di poter assistere allo spettacolo una volta che quest'ultimo avrà fatto il suo debutto.

Uno dei protagonisti che maggiormente ha attirato l'attenzione è Minoru Mineta, il cui aspetto live-action per lo spettacolo teatrale è stato ufficializzato nelle scorse ore sul sito dedicato all'adattamento, intitolato, lo ricordiamo, My Hero Academia: The Ultra Stage. Si tratta infatti di uno dei personaggi più difficili da trasporre, non fosse altro che per il suo aspetto buffo, minuto e bambinesco, il tutto condito da un costume davvero esilarante.

L'attore che lo interpreterà, come potete vedere dall'immagine riportata in calce alla notizia, è Nagato Okui, che, non importa quanto grande posa essere l'immaginazione, non assomiglia affatto all'eroe studente del manga e dell'anime. Inoltre, il costume appare ancora più comico nella realtà, e i fan si chiedono come potrà risultare credibile il tutto, anche in considerazione dei siparietti comici a sfondo erotico che lo coinvolgono quotidianamente.

Secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, lo spettacolo si terrà al The Galaxy Theatre di Tokyo dal 12 al 21 aprile del prossimo anno, e successivamente al Sankei Hall Breeze di Osaka dal 26 al 29 aprile 2019. A dirigere la rappresentazione teatrale ci sarà Tsuneyasu Motoyoshi, con l'aiuto di Hideyuki Nishimori, che si sta occupando di scrivere la sceneggiatura, di Shunsuke Wada per la parte musicale e di Umebō per tutto ciò che riguarda la coreografia.