My Hero Academia: una vestigia di One For All si sta oppenendo a Deku?

Il breve salto temporale avvenuto al termine del War Arc di My Hero Academia ha portato i lettori a fare la conoscenza di un Deku profondamente cambiato, un ragazzo decisamente più maturo e "dark" rispetto al solare studente dello Yuei che era. Tuttavia, non scordiamoci che, sebbene il futuro gravi su di lui, Midoriya è ancora un ragazzino.

La sconfitta morale subita dagli Heroes e la fuga di All For One dal Tartaro hanno dato vita a una nuova era, un'epoca di terrore e panico in cui la popolazione è ormai fuori controllo. Negli ultimi capitoli, infatti, abbiamo visto gruppi di cittadini opporsi agli ordini degli eroi, i quali stanno cercando di fare il loro meglio, e difendersi autonomamente improvvisandosi Vigilanti.

I risultati, inutile dirlo, sono disastrosi, la società sta per cedere all'egemonia criminale di All For One. L'unico in grado di opporsi a questo triste futuro è Deku, che ha l'arduo compito di portare avanti ciò che, prima di lui, avevano fatto All Might e gli altri predecessori di One For All.

Tuttavia, una delle vestigia di One For All, ancora viva nei meandri del Quirk, non nasconde il suo disprezzo per l'attuale possessore dell'Unicità. "Nella nostra battaglia, la vittoria significa la vita e la sconfitta la morte. Ora, ci dici di dedicare i nostri sforzi a chi intende salvare il nostro nemico giurato? Un ragazzo che si aggrappa a un'illusione così ridicola?", afferma il Secondo Possessore.

In tutta risposta, e in difesa di Deku, interviene l'originale possessore di One For All, il fratello di All For One. "La nostra battaglia non sarebbe mai potuta iniziare se quel giorno non mi avessi portato via da quella stanza. Sai che questo è l'unico modo. Il momento in cui mi hai teso la mano corrisponde alla vera nascita di One For All". Ma Deku riuscirà a salvare la sua nemesi Tomura Shigaraki? Nel frattempo, ecco il gesto più dolce di My Hero Academia.

