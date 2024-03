My Hero Academia, le Vestigia di One For All sono pronte nel nuovo poster della Stagione 7

L'anime di My Hero Academia sta ufficialmente per tornare. A partire da aprile, i fan avranno l'opportunità di immergersi nella settima stagione della serie animata, anticipata da un episodio riassuntivo. In attesa dei nuovi episodi, lo staff dell'anime ha pubblicato un poster promozionale che mette in luce i possessori del One For All.

A partire da Yoichi, il timido e cagionevole fratellino di All for One, fino ad arrivare a Nana Shimura, la mentore di All Might e nonna di Shigaraki Tomura, tutte le sette vestigia del One For All, che attualmente vivono nel quirk di Deku, sono al centro del nuovo poster di My Hero Academia 7, aggiungendosi alla lista delle key visual pubblicate nelle scorse settimane.

Questi eroi, seppur nascosti all'interno di Midoriya Izuku, si preparano per la battaglia e saranno essenziali nella lotta contro All For One. Nel poster c'è un'assenza significativa: quella di All Might. Sebbene la sua mancanza possa sorprendere, in realtà è estremamente comprensibile. L'ex eroe numero uno e Simbolo della Pace è ancora vivo e vegeto nella serie e non è solo una vestigia, ma un insegnante e un mentore affidabile. Lo stesso discorso vale per Deku, il quale, essendo il custode attuale di One For All, collabora strettamente con queste figure eroiche nascoste.

Mentre l'episodio riassuntivo di My Hero Academia uscirà sabato 6 aprile, il debutto della settima stagione è previsto per sabato 4 maggio. Nell'attesa, ecco quanti episodi avrà My Hero Academia 7, di cosa tratterà e quali archi narrativi potrebbe coprire.

