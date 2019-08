My Hero Academia, vestitevi come Deku con la nuova maglietta ufficiale!

Il fenomeno di My Hero Academia è ormai estremamente grande, un brand enorme che in Giappone ha conquistato orde di appassionati grazie a un florido merchandise. Dopo aver annunciato un gioco di carte collezionabili a tema si unisce alla schiera una nuova, ma particolare, maglietta ufficiale.

La peculiarità della t-shirt in questione sta nella sua semplicità, caratterizzata da una fedele ripresa di uno dei capi di abbigliamento che Deku ha indossato durante la proiezione dell'anime. In realtà, la maglietta è simboleggiata dall'iconica scritta che tradotta letteralmente recita proprio la parola "T-Shirt", indicando il carattere di Midoriya che non riesce mai, a livello estetico, a spiccare sugli altri personaggi dell'opera di Kohei Horikoshi.

Infatti, nonostante sia possibile ricreare a poco prezzo la maglietta che potete ammirare in apertura alla notizia, il distributore ufficiale la cataloga a 25 euro, una cifra parecchio insolita ma che risulta essere certificata dal brand promozionale. Al momento la T-Shirt è prenotabile su AMNIBUS fino al 20 agosto, dunque un'occasione più unica che rara per vestirsi di Plus Ultra insieme agli eroi dell'iconica serie.

Con il merchandise che ha acceso i motori in vista della Stagione 4 di My Hero Academia, è lecito chiedersi fino a che punto la promozione dell'opera riuscirà a spingersi. Non ci resta, infine, che lasciare la parola a voi, invitandovi a lasciarci tra i commenti le vostre impressioni sull'originale maglietta di Deku.