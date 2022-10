My Hero Academia: il viaggio della Classe 1-A nel trailer per il Volume 36

Dai giorni del test d'ingresso, Midoriya, Shoto, Katsuki e tutti gli altri sono passati da essere dei ragazzini insicuri al realizzare il loro sogno, quello di diventare degli eroi professionisti pronti a difendere la società dal male. Riviviamo il loro fantastico percorso nel nuovo teaser trailer di My Hero Academia.

My Hero Academia è vicino all'epilogo, con la storia di come i ragazzi della Classe 1-A sono divenuti degli eroi ormai sulla via del tramonto. Prima di salutare per sempre gli studenti dello Yuei, un video promozionale ci permette di rivederli uno a uno.

Per celebrare il lancio giapponese di My Hero Academia Volume 36, con Dabi e Shoto in copertina in rete è stato pubblicato un filmato che ritrae i momenti più significativi di ciascuno dei componenti della Classe 1-A dello U.A. Highschool. Da Shoto Todoroki fino a Deku, il filmato PV evidenzia tutti i giovani protagonisti dell'opera.

Il momento dei saluti potrebbe però giungere più tardi del previsto. Kohei Horikoshi ha aggiornato i fan sul finale di My Hero Academia affermando che i tempi potrebbero allungarsi. A quanto pare, l'Atto Finale ha appagato così tanto l'autore da fargli cambiare idea. Che My Hero Academia vada avanti per quasi un altro anno?