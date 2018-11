My Hero Academia: un video animato fan made che coinvolge All Might e Deku

Spunta in Rete un interessante video di animazione fan made dedicato ai protagonisti di My Hero Academia. Diamogli insieme uno sguardo in calce all'articolo, dopo il salto.

Il video, disponibile su Twitter e presente in chiosa a questa notizia, omaggia alcune scene ed eventi di My Hero Academia - The Movie: Two Heroes, il primo film di animazione ispirato alla serie animata tratta dal manga di Kohei Horikoshi.

Nel film in questione, infatti, Izuku Midoriya e il suo mentore, All Might uniscono le forze contro un nemico comune. È il concetto di fondo espresso dal video che vi proponiamo, poiché il Simbolo della Pace e il buon Deku vengono animati mentre combattono un gigantesco mostro, per poi dirigere i loro attacchi verso All Might.

Pur risultato elementare nei disegni e nella legnosità delle animazioni, il video cerca di riprendere lo spirito di My Hero Academia, sia dal punto di vista del design che delle sequenze d'azione, incluso l'utilizzo di una colonna sonora che ci pare calzante con l'opera.

Voi cosa ne pensate? Vi ricordiamo che il film Two Heroes arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo anno durante il solito evento speciale di tre giorni, grazie alla collaborazione congiunta di Dynit e Nexo Digital.