My Hero Academia vietato nelle scuole degli Stati Uniti: 'troppa violenza'

My Hero Academia è uno dei manga più popolari al mondo e il numero di vendite parla chiaro. Non è solo uno shonen avvincente basato sul mondo dei supereroi ma è anche un racconto che supera i classici cliché delle storie del genere, mostrando cosa significa davvero essere un eroe.

Nonostante questi temi interessanti che affronta My Hero Academia, i legislatori degli Stati Uniti non la pensano allo stesso modo. Per questo motivo, la serie scritta e disegnata da Kohei Horikoshi è stata vietata in diverse scuole per "contenuti violenti e sessualmente espliciti".

Secondo i dati resi pubblici da PEN America ed EveryLibrary Institute, almeno 15 diverse serie manga sono state contestate o bandite da 15 distretti scolastici negli Stati Uniti tra luglio 2022 e settembre 2023.

Non solo My Hero Academia ma anche la commedia fantascientifica realizzata da Yusei Matsui, Assassination Classroom, è stato ritirato dagli scaffali di 10 diversi distretti scolastici a causa delle preoccupazioni che la serie glorificasse o promuovesse le sparatorie nelle scuole. Non solo, il fatto che la trama ruoti intorno a un gruppo di studenti intenti ad uccidere il loro professore avrebbe potuto essere un cattivo esempio per gli alunni.

Anche Soul Eater di Atsushi Ohkubo e Black Butler di Yana Toboso sono stati tolti dagli scaffali di diverse scuole negli USA per i loro temi forti. La frequente censura di questi e altri manga indica un'iniziativa più ampia contro i media giapponesi negli Stati Uniti.

Fra gli altri titoli manga che hanno ricevuto divieti o ban nel nel corso di quest'anno sono Naruto per la violenza presente, Citrus per i temi LGBTQ+ e sessualmente espliciti e allo stesso modo Fruits Basket. Continuando, anche Le bizzarre avventure di JoJo e Spy x Family, tra gli altri.