My Hero Academia: Vigilantes, Aizawa potrebbe essere protagonista della prossima saga

Il cammino dello spin-off My Hero Academia: Vigilantes continua, con il gruppo di fan pronto a seguirlo che cresce di conseguenza. Da quanto apprendiamo dall'ultimo capitolo, il prossimo arco narrativo potrebbe vedere la massiccia partecipazione del Pro Hero Shota Aizawa, conosciuto come Eraserhead.

La fama raggiunta dalla serie originale, pur essendo incredibilmente elevata, non ha impedito al manga spin-off intitolato My Hero Academia: Vigilantes di crearsi una sua strada autonoma, con gli appassionati che hanno risposto positivamente, ricoprendo di affetto questa opera collaterale ambientata nel mondo creato da Kōhei Horikoshi.

Nell'ultimo capitolo dell'opera, i fan hanno potuto assistere ad una scena che potrebbe aprire le porte ad una lunga collaborazione tra il protagonista, Koichi Haimawari, e il Pro Hero Shota Aizawa, conosciuto nel resto del mondo con lo pseudonimo di Eraserhead. Il capitolo 40 si apre con il protagonista che ripete a se stesso quello che pensa riguardo ad Aizawa:

"Eraserhead, un eroe del posto specializzato nel combattere il crimine. Non ha brama di apparizioni televisive o prestazioni altisonanti. Forse è per questo che non risulta simpatico alla maggioranza degli altri eroi. Però è anche alquanto spaventoso, ed è per questo che ho fatto del mio meglio per evitarlo quando è in città"

Successivamente però, nonostante queste parole, Koichi non esita a buttarsi nel vivo della battaglia per salvare l'eroe da un villain che era riuscito a metterlo alle corde. Forse per via del fatto che il ragazzo lo ha provvidenzialmente salvato dalla morte, Eraserhead (sorprendendo molti fan) si offre di lavorare con Koichi, con il capitolo che finisce proprio con il giovane che prepara un attacco agli ordini di Aizawa. Se poi quest'ultimo resterà un personaggio fisso della serie, è ancora un mistero, ma ci sono buone possibilità che i due siano destinati a lavorare insieme, almeno per un po', cosa che ha lasciato gli appassionati molto soddisfatti, dato il successo che il Pro Hero riscuote in maniera unanime tra di loro. Si tratterà sicuramente di una grande aggiunta al cast di My Hero Academia: Vigilantes.

Questo manga spin-off è tratto dal manga originale My Hero Academia, opera di Kōhei Horikoshi, la quale ha anche avuto una trasposizione anime omonima, che ha visto la sua terza stagione concludersi recentemente. Una quarta è attualmente in produzione, anche se ancora non si sa nulla su una sua eventuale data di lancio. Ricordiamo inoltre che è da poco uscito nei cinema giapponesi e americani un film, intitolato My Hero Academia The Movie: Two Heroes, ottenendo un successo strepitoso in ambedue i contesti.