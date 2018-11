My Hero Academia: Vigilantes ha mostrato una scena davvero disgustosa

My Hero Academia e il suo spin-off non sono il genere di manga che puntano a nauseare i fan. Tuttavia, in passato, altre serie mainstream come Naruto - nonostante la loro natura - hanno più volte generato disgusto nei lettori con scene nauseanti (Orochimaru docet), e pare che anche My Hero Academia: Vigilantes abbia seguito questa scia.

Recentemente, in Giappone è stato pubblicato l'ultimo capitolo di My Hero Academia: Vigilantes, lo spin-off di My Hero Academia incentrato sugli eroi che esercitano senza licenza, i vigilanti del titolo. La nuova uscita ha seguito Kazuho e Midnight impegnati a vestire i panni di due studenti universitari durante un'operazione sotto copertura, operazione che li ha portati a unirsi al gruppo di amici di Koichi.

Tutto sembrava filare liscio quindi, almeno fino a che una bellissima ragazza di nome Rin, che aveva bevuto davvero troppo, non si è sentita male e ha prevedibilmente vomitato. Elegantemente, Rin che rimette non è stata mostrata, ma le cose hanno preso una piega disgustosa quando un'altra ragazza è entrata in scena. Una delle amiche di Rin, Hina, si è infatti affrettata a recuperare lo straccio che Koichi aveva usato per asciugare il vomito, e dopo averlo preso, la ragazza si è chiusa in bagno per mangiare ciò che la sua amica aveva rimesso, pensando:

"No, no, no, no! Chi credono di essere per preoccuparsi della mia Rin in questo modo? Io! Solo io! Sono io quella che si prende cura di Rin! Non loro! Io! Non posso permetterlo! Non lo farò! Non riusciranno a farla franca!"

Chiaramente, Hina ha una specie di ossessione malsana per Rin, e ora, la fanatica ragazza pare sia pronta a complottare contro Koichi solo perché quest'ultimo ha aiutato Rin nel momento del bisogno. My Hero Academia: Vigliantes prosegue, e chissà dove porterà questa strana piega degli eventi.