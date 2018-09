My Hero Academia - Vigilantes porta al centro dell' attenzione All Might!

Il manga Vigilantes, spin-off di My Hero Academia, ha deciso di prendere una piega diversa rispetto alla serie principale, scritta e disegnata da Kohei Horikoshi.

Se My Hero Academia continua a focalizzarsi su Izuku Midoriya, lo spin-off sta seguendo una strada diversa. Grazie al franchise legato ad uno dei personaggi più noti della serie, i fan possono osservare un nuovo lato di All Might che, a quanto pare, risulta alquanto "adorabile".

Recentemente è uscito l'ultimo capitolo di Vigilantes. Ricordiamo che All Might, figura di spicco nel canone principale, ha avuto un ruolo primario nel capitolo 37. L'eroe è entrato in azione per fronteggiare un Shisa Lion.

Proprio nel momento in cui l'enorme bestia è sul punto di catturare dei poveri civili, All Might interviene con uno dei suoi gridi di battaglia: "Non temete! Perché io sono qui".

Come si può vedere dalle poche scene, All Might ha preferito non tirare per le lunghe lo scontro. Insomma, un lavoro rapido per poi andare avanti con la narrazione. Il motivo viene subito svelato, il nostre eroe deve raggiungere velocemente Tsukauchi (personaggio già noto di My Hero Academia), che nel mentre aspettava paziente l'arrivo dell'amico.

Dopo aver assunto la sua solita forma, All Might comincia a discutere con il detective. Il clima leggero muta quando l'eroe si accorge che Tsukauchi è ferito. Un incarico andato male, a quanto sembra!

Le attenzioni di All Might vengono tuttavia bloccate dal detective. Quest'ultimo gli fa notare che la loro amicizia non deve in alcun modo renderlo privilegiato rispetto ad altri cittadini. Un eroe salva tutti quanti, senza fare preferenze!

Ricordiamo che My Hero Academia: Vigilantes è uno spin-off della serie principale My Hero Academia, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. La storia coincide con la trama principale, ma vista da un’angolazione diversa legata alla vita dei supereroi.

La serie segue le vicende di un trio di nuovi personaggi. Koichi Haimawari, studente universitario di 19 anni, un grande fan di eroi tra cui All Might. Il ragazzo vive la sua vita come un semplice commesso di un negozio, desiderando di poter essere qualcosa di più.

Un giorno Koichi e una popolare cantante conosciuta con il nome di Pop-Step vengono reclutati da Knuckleduster, un vecchio e robusto uomo mascherato. A loro spetta il compito di vigilare nell'ombra, mantenendo l'ordine senza mai rivelarsi.