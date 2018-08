My Hero Academia: Vigilantes, rivelata la data di uscita del secondo volume dello spin-off

Grandi novità per coloro che amano la serie My Hero Academia. Secondo Viz Media, il prossimo volume dello spin-off, My Hero Academia: Vigilantes, giungerà non più tardi del prossimo autunno.

Il secondo capitolo del manga è pronto per essere sistemato sugli scaffali delle fumetterie americane il 2 Ottobre 2018. Al momento è possibile effettuare il pre-ordine.

Il manga offre ai fan uno sguardo più da vicino alla serie con alcuni mini capitoli. Secondo il traduttore Caleb Cook, questo nuovo volume coprirà i capitoli 6-11 di My Hero Academia: Vigilantes. Ciò significa che i fan avranno la possibilità di incontrare una serie di nuovi cattivi ed eroi. Peraltro, non mancherà l’apparizione di un cattivo a noi familiare della serie principale di My Hero Academia.

Per chi ancora non lo conoscesse, il primo volume del manga è già disponibile su VIZ Media.

My Hero Academia: Vigilantes è uno spin-off della serie principale My Hero Academia, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. La storia coincide con la trama principale, ma vista da un’angolazione diversa legata alla vita dei supereroi.

La serie segue le vicende di un trio di nuovi personaggi. Koichi Haimawari, studente universitario di 19 anni, un grande fan di eroi tra cui All Might. Il ragazzo vive la sua vita come un semplice commesso di un negozio, desiderando di poter essere qualcosa di più. Un giorno Koichi e una popolare cantante conosciuta con il nome di Pop-Step vengono reclutati da Knuckleduster, un vecchio e robusto uomo mascherato. A loro spetta il compito di vigilare nell'ombra, mantenendo l'ordine senza mai rivelarsi.