My Hero Academia: Vigilantes, scovato un easter egg di Dragon Ball!

Non è solo la serie principale ad aver avuto un'enorme successo nel mondo nipponico; anche My Hero Academia: Vigilantes ha ottenuto moltissimi riscontri positivi dai fan dell'opera di Kōhei Horikoshi, soprattutto per un elemento emerso nell'ultimo capitolo dello spin-off.

Questo, vede il protagonista Koichi Haimawari (altrimenti noto come eroe vigilante "The Crawler") praticare una nuova e particolare tecnica. Questo in realtà non sembra comportare un grosso problema o una novità per gli eroi della serie, tuttavia pare che questa tecnica segreta sembri rievocare, non solo per la posizione, ma anche per il grido di battaglia, la conosciuta e temuta Onda Energetica (nota anche come Kamehameha) di Dragon Ball.

Nel capitolo 38 della serie, Koichi scopre che il suo Quirk "Slide and Glide" ha anche la capacità di creare piccole raffiche di energia attraverso le sue mani. Solo con l'inizio del nuovo capito scopriamo qualcosa di più di questa tecnica padroneggiata dal protagonista, durante un addestramento di "tiro al barattolo" .

Dopo aver scaricato alcune piccole raffiche, Koichi si prepara a lanciare la sua "mossa finale" congiungendo le sue mani e portandole al suo fianco, proprio come Goku nella serie Dragon Ball. Tuttavia, concentrata con successo parte dell'energia, non è possibile vedere il risultato finale di tale tecnica in quanto la sua compagna vigilante, Pop-Step, salta improvvisamente davanti a lui, prendendolo di sorpresa.

La ragazza lo aveva già avvertito precedentemente di non praticare la sua tecnica, pericolosa, con tale noncuranza perché poteva rischiare di venire arrestato per aver usato tale abilità senza pensare e soprattutto senza una licenza di eroe. Così Koichi si vede costretto a interrompere il suo allenamento. Tuttavia verso la fine del capitolo si può intuire qualcosa, il protagonista infatti userà questo nuovo potere per salvare Eraserhead, la cui vita risulta essere in pericolo.

Ne avremo però la certezza solo con l'uscita del numero 40 di My Hero Academia: Vigilantes. Vi sta piacendo questo manga? Chi di voi lo sta seguendo?

Il manga Vigilantes, spin-off di My Hero Academia scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. La storia coincide con la trama principale, ma vista da un’angolazione diversa legata alla vita dei supereroi, e segue le vicende di un trio di nuovi personaggi. Koichi Haimawari, studente universitario di 19 anni, un grande fan di eroi tra cui All Might. Il ragazzo vive la sua vita come un semplice commesso di un negozio, desiderando di poter essere qualcosa di più.