My Hero Academia: Vigilantes ha sorpreso i fan con una scena davvero oscura

Il franchise di My Hero Academia, che comprende anche lo spin-off Vigilantes, può sembrare uno shonen mainstream solare per i profani, ma al suo interno racchiude momenti bui tutt'altro che allegri. Uno di questi, forse il più oscuro dell'intero franchise, ha avuto luogo in Vigilantes, e ha sorpreso i fan dell'opera.

L'ultimo capitolo di My Hero Academia: Vigilantes, rilasciato nelle scorse settimane, ha preso alla sprovvista i suoi lettori mettendo in scena un incontro disturbante. Un villain noto come Octoid è sfuggito alla custodia e, infuriato, ha provato a schiacciare un uomo per strada, ma la sventurata vittima aveva un asso nella manica.

A quanto pare, lo sfortunato passante era a sua volta un villain, che si è assicurato di mostrare a Octoid quanto il suo potere fosse superiore. Dopo aver abbattuto il suo presunto assalitore, l'anonimo passante (con poteri da velocista) è stato colpito da un Octoid in difficoltà, ma la mossa ha mandato su tutte le furie il villain.

"Devi ascoltare ora, e ascoltare bene. Vedi questa cicatrice qui? Me la sono fatta per assomigliare a qualcuno che rispetto profondamente. È un modo per darmi un piccolo ruolo e candidarmi come loro successore, immagino? Ma se feccia come te può procurarmi cicatrici così insignificanti accanto alla mia, stupenda e definita, allora qual è il punto?" Afferma il villain mentre cerca di schiacciare la trachea di Octoid.

"Stai ascoltando, polpo? Dieci secondi da ora, accellererò nuovamente e ridurrò la tua testa in poltiglia. Un po 'come un martello pneumatico", dice il velocista prima di aggiungere:"Pensa a questo prima di morire."

La morbosa scena è continuata, mostrando lo sconosciuto villain portare avanti il conto alla rovescia preannunciato. Per fortuna di Octoid, Koichi ed Eraserhead sono giunti sul luogo e hanno messo in fuga il malvagio velocista, ma tutta Tokyo conoscerà presto la sua spietata politica, e ci vorrà ben più di Koichi per fermarlo: ad esempio il buon vecchio Knuckleduster.

Infatti, dopo che il villain ha rivelato la storia dietro la sua cicatrice, il manga ha mostrato velocemente Knuckleduster (forse i due hanno qualche legame). Se questo nuovo avversario ha qualcosa da dimostrare al nostro vigilante preferito, allora la leggenda dovrà tornare a mostrarsi, facendo la gioia dei fan. È passato un bel po' di tempo da quando My Hero Academia: Vigilantes ha mostrato Knuckleduster.

il vigilante è stato una sorta di mentore per Koichi mentre i due cacciavano gli utilizzatori di Trigger, una droga usata dai villain per migliorare i quirk. Tuttavia, dopo essere riuscito a salvare sua figlia, Knuckleduster ha appeso la maschera al chiodo. Ma, se tutto va come previsto, qualcosa su questo velocista spingerà il vigilante in pensione a tornare in azione.

Il franchise di My Hero Academia, per chi ancora avesse dei dubbi a riguardo, è sempre più vasto, articolato e importante nel panorama shonen, ed è notizia di ieri che il manga principale è entrato nella topo 5 dei romanzi grafici più venduti in America. Il futuro è degli eroi.