My Hero Academia: Vigilantes, lo spin-off ha fatto una grande eccezione

Quando il dovere chiama, gli eroi di My Hero Academia rispondono. Pro Hero come All Might sono sempre i primi ad arrivare dove c'è bisogno di loro, ma capita che alcuni vigilanti rispondano alla chiamata prima ancora che questa venga fatta. Tuttavia, quest'ultima professione è illegale, ma grazie a Shoto Aizawa sembra ci sia un'eccezione.

L'ultimo capitolo di My Hero Academia: Vigilantes ha visto Aizawa fare squadra con un vigilante che i fan dello spin-off di My Hero Academia conoscono molto bene. La professione, come noto, è tuttavia illegale nel mondo creato dal mangaka Kohei Horikoshi, e il buon Koichi (il giovane vigilante in questione) pare sia l'unico ad aver ottenuto il permesso per agire senza ripercussioni.

A quanto pare, dopo che Aizawa era stato messo all'angolo da un criminale che aveva rafforzato il proprio quirk grazie alla droga Trigger, solo l'aiuto di Koichi aveva ribaltato la situazione. Al termine dello scontro, Eraserhead ha intercesso con la polizia e ha ottenuto un permesso speciale per The Crawler (nome da vigilante di Koichi), che ora è libero di entrare in azione senza rischiare il carcere o dover appendere la maschera al chiodo.

Aizawa ha un certo rispetto per il ragazzo: The Crawler ha rischiato la sua vita per salvare Eraserhead, e quest'ultimo è rimasto alquanto sorpreso dalla bravura con cui Koichi ha intercettato l'attacco potenzialmente letale.

La polizia, grazie ad Aizawa, ora girerà la testa dall'altra parte nel caso Koichi intervenisse, ma la situazione per gli altri vigilanti è rimasta invariata: nel mondo di My Hero Academia possono entrare in azione solo gli hero dotati di licenza, e ogni trasgressione a questa regola significa carcere o ritiro dalle scene.