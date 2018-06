My Hero Academia: Vigilantes, lo spin-off verrà lanciato a luglio negli USA

Lo spin-off di My Hero Academia, dal titolo Vigilantes, verrà lanciato negli USA da VIZ Media il mese prossimo, precisamente dal 3 luglio. Racconterà le gesta di un diverso tipo di eroe, il vigilante appunto, che aiuta le persone senza seguire le leggi in vigore.

My Hero Academia: Vigilantes racconta la storia di un uomo chiamato Koichi Haimawari, un aspirante eroe che usa il suo Quirk per aiutare gli altri. Quando lui e una ragazza di nome Kazuho Haneyama si ritrovano braccati da teppisti, un vigilante noto come Knuckleduster viene a salvarli. L'eroe mostra a Koichi che cos'è un vigilante e decide anche lui di diventarlo.

Tuttavia, la strada scelta è molto più pericolosa di quanto avrebbe potuto immaginare, e le autorità non si prendono cura dei vigilanti che girano intorno a Tokyo senza sorveglianza. Lo spin-off offre ai fan uno sguardo su come funziona il mondo del vigilantismo all'interno di My Hero Academia.

Quando molte persone nascono con Quirks, è facile vedere come questa tipologia di eroi sia in forte crescita, perché è impossibile controllare una società fatta quasi interamente di persone con poteri speciali. Mentre personaggi come All Might sottolineano come il declino al vigilantismo sia a causa delle organizzazioni pro-eroe, questo "mestiere" prospera negli angoli più remoti della vita cittadina. Eroi professionisti potrebbero non essere d'accordo con i vigilanti, ma chissà, magari c'è una possibilità che Knuckleduster e i suoi membri entrino nella serie originale un giorno.

Grazie a questa nuova storia, avremo una visione più completa della società presente in My Hero Academia. Voi che ne pensate di questa pubblicazione?