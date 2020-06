My Hero Academia: Vigilantes suggerisce il destino di Aizawa?

Nell'attuale conflitto di My Hero Academia, considerata la forza degli antagonisti, nessun personaggio è al sicuro. E' forse proprio in questo contesto, molto più che in precedenza, che l'assenza di All Might getta nell'incertezza più assoluta la condizione degli eroi.

Endeavor si è immediatamente precipitato all'attacco di Shigaraki, ma la sua offensiva si è rivelata inconsistente contro il suo potere rigenerativo. L'obiettivo del villain è l'ottenimento del One For All, e quindi Izuku Midoriya, prima però dovrà vedersela con il suo prossimo avversario - Aizawa.

In coda all'ultimo capitolo abbiamo visto il professore della U.A. sul punto di attaccare il villain, infervorato dalla memoria di Shirakumo e dalla terribile eventualità di perdere i suoi studenti. Considerate le iperboliche capacità di Tomura, è sicuramente un confronto impari, che prefigura una sconfitta inevitabile per Aizawa.

Se neanche la forza bruta di Endeavor è riuscita a scalfire le difese di Shigaraki, è difficile pensare che il suo collega possa avere qualche possibilità di vittoria. Un'uscita di scena da parte di Aizawa è rinforzata dalle ultime uscite di Vigilantes, lo spin-off dell'opera principale, che si è focalizzato in maniera consistente sul suo passato.

Non trattandosi di un'opera canonica, è lecito avere qualche dubbio sulla sua influenza verso la serie originale. Tuttavia, precedentemente al colpo di scena su Kurogiri, Vigilatens si era concentrato particolarmente su Shirakumo, quasi a voler trasmettere al lettore tutte le informazioni necessarie per empatizzare con lo stato d'animo di Aizawa e Present Mic.

Voi che ne pensate? Credete che Aizawa possa essere la prossima vittima di questo arco narrativo?

