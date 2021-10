My Hero Academia: Eri e i Villain festeggiano Halloween negli sketch di Horikoshi

La notte più oscura, tetra e paurosa dell'anno è finalmente arrivata e ai suoi festeggiamenti non potevano mancare anche i protagonisti di My Hero Academia! Ecco come la dolcissima Eri e l'Unione dei Villain si stanno preparando a terrorizzare la società degli eroi giapponese!

Nonostante i tanti impegni, per celebrare la notte di Halloween, l'autore Kohei Horikoshi ha realizzato e condiviso con i suoi follower Twitter due bellissimi sketch inediti ed esclusivi. Il primo di essi vede la dolcissima Eri, accompagnata da Nejire Hado e uno spaventoso uomo-zucca la cui vera identità è molto probabilmente quella di Mirio Togata, vestire i panni di una paurosa strega. Per la prima volta in vita sua, Eri festeggia Halloween, e i suoi nuovi tutori le insegnano a pronunciare la formula di rito "dolcetto o scherzetto". Nel suo caso, ogni altro dolcetto all'infuori delle mele non è tollerato.

La seconda illustrazione realizzata da Horikoshi non poteva che essere dedicata ai Villain, e nello specifico agli spaventosissimi componenti dell'Unione dei Villian. Tutti in fila dietro il leader Tomura Shigaraki, Dabi, Mr. Compress, Himiko Toga, Twice e Spinner sono pronti a terrorizzare i Pro Heroes! Ovviamente, nessuno di loro ha avuto necessità di utilizzare un vestito a tema, sono già abbastanza paurosi così come sono!

L'ultima immagine celebrativa della notte più oscura dell'anno è stata realizzata dallo staff della serie anime. In attesa della Stagione 6 di My Hero Academia, Toga indossa un mantello da vampira, probabilmente costosissimo e di marca, visti i suoi gusti, e una zucca in testa. Ovviamente, è in cerca di sangue.

