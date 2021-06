My Hero Academia: il Villain All For One aveva predetto ogni mossa di Midoriya?

Le ultime scene dello scorso capitolo di My Hero Academia hanno mostrato la vera personalità di Lady Nagant. In passato una Pro Hero, e attualmente diventata una delle pedine nei piani del perfido All For One, la tiratrice scelta ha infine rivelato informazioni molto utili a Midoriya per rintracciare il Villain, il quale aveva già previsto tutto.

L'esplosione che ha colto tutti di sorpresa ha profondamente ferito Lady Nagant, che viene salvata a mezzaria da Hawks, arrivato tempestivamente sul luogo della battaglia, seguito subito dopo da Endeavor. Grazie alle parole usate dal Pro Hero alato, Nagant rivela che era stata incaricata di portare Midoriya nella villa a Hiabori Woods, nascondiglio abbandonato del vecchio gruppo di terroristi Creature Rejection Clan.

Deku, accompagnato da alcuni Pro Hero, si reca sul luogo solo per essere accolto da un video messaggio di All For One. Il Villain spiega come le scelte fatte da Midoriya si riveleranno sbagliate e pericolose in futuro, in quanto il giovane Hero è diventato il suo obiettivo primario. Nel farlo All For One punta il dito proprio verso Deku, dicendo "Ora è il tuo turno", prima di causare l'immensa esplosione dell'edificio che conclude il capitolo 1016.

Come molti di voi ricorderanno quelle esatte parole furono dette da All Might, nel momento del suo ritiro dalla carriera di Hero, in seguito allo scontro proprio con All For One. In quella circostanza Toshinori Yagi ha definitivamente donato l'importante eredità dell'One For All a Midoriya, e la scelta di tali termini da parte dell'antagonista è sicuramente una provocazione, nonché tentativo di adombrare quanto fatto da All Might.

Ricordiamo che Deku sembra essere sempre più simile a Naruto, e vi lasciamo alle previsioni riguardo il capitolo 317 di My Hero Academia.