My Hero Academia: quel Villain è passato dalla parte degli Heroes?

Quando abbiamo visto i portali dimensionali generati dal suo Quirk far emergere gli Heroes alle spalle di Deku, tutti abbiamo pensato che quel personaggio si fosse in un qualche modo risvegliato. Ma è davvero così? Scopriamo cosa sta accadendo a uno dei protagonisti di My Hero Academia.

Nel corso della quinta stagione dell'adattamento animato di My Hero Academia abbiamo potuto conoscere meglio la storia di Kurogiri. In realtà, l'ex spalla destra di All For One era un amico di Eraserhead e Present Mic, un giovane ragazzo che, come loro due, sognava di poter diventare un Hero. Tuttavia, dopo un incidente che lo ha condotto alla morte, il Simbolo della Paura ne ha recuperato il corpo e lo ha trasformato in un esempio primordiale di Nomu.

Nonostante i tentativi di Aizawa di fargli riacquistare la sua personalità originale, sfruttando il suo Quirk di cancellazione, Kurogiri non è mai realmente tornato a essere Shirakumo. I recenti avvenimenti, però, hanno aperto le porte a questa possibilità.

In My Hero Academia gli Heroes mettono in atto la loro strategia, e dopo aver abbindolato All For One, un interno esercito è pronto a combatterlo. Gli eroi, fuoriescono da alcuni portali, che il Simbolo della Paura riconosce essere quelli di Kurogiri. In realtà, non è esattamente così.

Il Quirk è realmente quello di Kurogiri, ma ad averlo utilizzato non è stato il villain, ma bensì Monoma della Classe 1-B. A quanto pare, il criminale si trova ancora in uno stato catatonico, e a questo punto, con Aizawa non ancora pronto alla guerra di My Hero Academia, non è nemmeno chiaro se potrà mai tornare a essere Oboro.







"Non sono riuscito a mettermi in contatto con lui da solo e non sappiamo nemmeno se è più Kurogiri o Shirakumo a questo punto. Da quando ho perso l'occhio, la mia 'cancellazione' è quasi inutile, il che significa che sarò messo da parte in futuro battaglia."



Per compensare il fatto di non aver lanciato Kurogiri, Aizawa propone che Monoma, lo studente di Classe 1-B il cui Quirk gli consente di duplicare i poteri di chiunque entri in contatto per un breve periodo di tempo, impari le nuove abilità di teletrasporto di Oboro per assisterlo in la battaglia contro All For One e il suo esercito malvagio. Sebbene Monoma abbia avuto solo pochi giorni per padroneggiare questo potere, sembra che lo studente dell'UA Academy sia stato in grado di farlo con entusiasmo mentre teletrasportò un gran numero di eroi proprio di fronte a All For One e alle sue forze, dando il via a ciò che potrebbe essere la battaglia finale di My Hero Academia.

0commenti



Sebbene le forze di entrambe le parti siano piuttosto vaste, sembra che ogni eroe e ogni cattivo farà brillare i propri momenti unici, poiché il piano di All Might prevede di intrappolare alcuni eroi e cattivi in ​​grandi gabbie, ancora una volta grazie in parte al fatto che Monoma abbia il teletrasporto Quirk giù pat.



Pensi che Kurogiri potrebbe davvero tornare ai suoi modi eroici prima che questa battaglia finale giunga al termine? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti o contattami direttamente su Twitter @EVComedy per parlare di fumetti, anime e del mondo di UA Academy.