My Hero Academia: i villain sono pronti alla distruzione nel poster della Stagione 7

Il conto alla rovescia per la premiere della Stagione 7 di My Hero Academia è cominciato. Manca ancora qualche tempo prima di fare ritorno nella società degli eroi giapponesi, ma a preparare il terreno ci pensa i villain. Comandati da All For One, i criminali di tutta la nazione sono pronti a un nuovo incidente.

L'inizio di My Hero Academia Stagione 7 è previsto per il mese di maggio 2024, quando la storia proseguirà con l'intervento dell'eroina numero uno degli Stati Uniti. Dopo la guerra, il Giappone e i suoi eroi sono in ginocchio, ma il contributo della mitica Heroine che si ispira ad All Might sarà importante.

Sono passate alcune settimane da quando i Pro Heroes sono scesi in campo nel poster di My Hero Academia 7, ma Studio BONES non lascia soli i suoi fan. Il 25° anniversario di Studio BONES è vicino e lo studio intende fare le cose in grande. Non dimenticandoci del quarto film anime My Hero Academia You're Next, ecco dunque che anche i villain di My Hero Academia sono pronti alla Stagione 7.

Nell'immagine promozionale che trovate in calce all'articolo è possibile ammirare i character design di 4 dei principali villain di My Hero Academia 7. Se All For One e Himiko Toga non subiscono grossi cambiamenti, a stupire sono Tomura Shigaraki e Dabi, maestosi e brillanti come non mai. Il primo intende distruggere le fondamente della società degli eroi, mentre il secondo vuole cancellare la famiglia Todoroki. Riusciranno nella loro missione suicida?