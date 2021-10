My Hero Academia: i Villain saranno protagonisti di un grande evento! Annunci in vista?

Sul palcoscenico di un evento speciale che si terrà nel corso del mese di novemrbe 2021, scenderanno in campo i Villain, grandi protagonisti dell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia Stagione 5. Star di questa occasione sarà Akio Otsuka, il voice actor di All For One. Novità in vista sulla prossima stagione della serie anime?

A dominare la scena dell'ultima parte della Stagione 5 dell'adattamento anime è stata l'Unione dei Villain, che, sfidata dall'Armata di Liberazione del Sovrannaturale guidata da Ri-Destro, è riuscita a trovare nuova linfa vitale. Ora che Tomura Shigaraki è il leader indiscusso di una gigantesca, potentissima organizzazione criminale, il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, per la società degli eroi il pericolo è imminente.



Nel corso di My Hero Academia Stagione 6, infatti, come anticipato dal primo reveal trailer, assisteremo a una spettacolare battaglia tra Heroes e Villain. Un combattimento che rivoluzionerà l'opera, come ben sanno i lettori del manga.



Come suggerito dall'utente Twitter @Atsushi101X, il 21 novembre 2021 in Giappone si terrà il My Villain Academia Special Event, un palcoscenico su cui scenderà il voice cast originale dell'Unione dei Villain. Ospite speciale, a grande sorpresa, sarà Akio Otsuka, il doppiatore di All For One, imprigionato nel Tartaro in seguito ai fatti di Kamino.



Che dopo lo scontro con All Might, in qualche modo, il sovrano del male possa tornare in azione? Evitando spoiler, questo non è detto. All For One, infatti, è apparso anche nel corso di questa stagione. E voi, cosa vi aspettate da questo evento speciale? Vi lasciamo infine ai problemi dell'anime: My Hero Academia 5 è stata una stagione sottotono?