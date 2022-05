My Hero Academia: I Villain a raccolta nel nuovo poster della sesta stagione

Prevista per l’autunno 2022, la sesta stagione di My Hero Academia è indubbiamente uno dei ritorni più attesi dagli appassionati. Aspettando altri aggiornamenti sulla produzione, forse con un ultimo trailer prima del debutto, è stato diffuso un poster ufficiale dedicato ai Villain che probabilmente ricopriranno un ruolo centrale nell’anime.

Il colpo di scena finale della quinta stagione e le tante domande lasciate senza risposta porteranno ad un punto di non ritorno della storia di Izuku Midoriya e compagni, soprattutto per quanto riguarda l’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale. Il nuovo gruppo di giovani Villain guidati da Tomura Shigaraki sarà centrale col proseguire della narrazione e per onorarlo, gli autori dell’anime hanno pubblicato il poster che potete vedere in calce alla notizia.

Al centro si nota il leader, ormai caratterizzato da capelli bianchi e una lunga giacca nera distrutta in più punti. Al suo fianco si trovano una sorridente Himiko Toga e il controverso e discusso Dabi, che poi lasciano spazio a Spinner sul lato destro, e a Twice e Mr. Compress sulla sinistra. Si tratta quindi solo di cinque dei nove luogotenenti dell’organizzazione. Per finire vi lasciamo alla nuova locandina dedicata agli Heroes per la sesta stagione di My Hero Academia.